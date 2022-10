Salernitana, continuano gli allenamenti in vista della Lazio

La Salernitana continua a preparare la sfida con la Lazio, in programma domenica alle ore 18: il report della seduta

La Salernitana continua a preparare la sfida con la Lazio, in programma domenica alle ore 18. I granata si sono infatti allenati nella mattinata di oggi.

Come riportato dal sito ufficiale del club campano, la seduta si è articolata in una fase di attivazione atletica, seguita da un lavoro di forza in palestra. Successivamente via alle prove tattiche e alla partitella finale. Domani previsto un allenamento mattutino.