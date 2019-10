Saha: «Sorpreso dall’immagine razzista dipinta sulla Lazio, con me sono stati grandissimi»

Una breve, ma comunque, importante esperienza quella di Luis Saha in maglia biancoceleste

Luis Saha è stato solo una meteora in biancoceleste, eppure l’ex United in un’intervista rilasciata a footbola.it ha rilasciato parole al miele per i tifosi biancocelesti. Ecco le sue dichiarazioni.

«La Lazio è un’opportunità arrivata tardi, come vorrei esserci andato due anni prima… Il calcio italiano è diverso, più tattico rispetto alla Premier, per me è stata comunque un’esperienza positiva perché volevo conoscere l’Italia come paese, come cultura. Rimango però sorpreso dell’immagine razzista dipinta sulla Lazio, con me club e tifosi sono stati grandissimi nonostante non fossi al top a livello fisico e, dunque, motivazionale».