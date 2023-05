Saelemaekers nel break: «Bene in partita, ma non dobbiamo mollare»

L’esterno rossonero ha parlato del primo tempo della sfida contro la Lazio

Un super Milan nel primo tempo della sfida contro la Lazio. Rossoneri avanti per 2-0.

Intervenuto nel break, Saelemaekers ha espresso le sue impressioni sul primo tempo

LE PAROLE- «Siamo entrati bene in partita, l’abbiamo presa a nostro favore. Sarà dura nel secondo tempo, non dobbiamo mollare e continuare così. Il mister vuole la stessa cosa da me come a destra: creare tanto e far vincere la squadra»