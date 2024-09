Sabatini: «Tavares è INCREDIBILE, su Dia OTTIMO lavoro. Ma Tchaouna era da prendere a SBERLE»

Walter Sabatini, ex dirigente della Salernitana, ha commentato così le prestazioni di alcuni calciatori contro il Milan

Sulle frequenze di Radio Laziale, Walter Sabatini ha parlato della prestazione di alcuni calciatori della Lazio contro il Milan.

LE PAROLE – «Dia ha fatto il suo mestiere, può giocare in coppia con Castellanos perché non hanno caratteristiche sovrapponibili. Lo strappo di Dia che anticipa il difensore, quello è il mestiere degli attaccanti purosangue. Hanno fatto un buon lavoro con lui. Tchaouna era da prendere a sberle, non si gioca così in campo. Deve lavorare sulle sue qualità, la sua migliore è la velocità. Tavares merita un capitolo a parte, rulla la sua fascia. È incredibile».