Sabatini ricorda Roma-Salernitana: «Vinsero 2-1 ma subimmo un furto»

Sabatini, l’ex ds di entrambe le società ricorda il match che suscitò molte polemiche e che lo fece infuriare dinanzi le telecamere

Ai microfoni di backtothefootballtv ha parlato Walter Sabatini il quale ricorda Roma-Salernitana quando lui era dirigente dei campani, che terminò con un successo per i giallorossi, ma che lo fece infuriare brutalmente dinanzi le telecamere per episodi arbitrali

PAROLE – Non ci voglio tornare, si riaccendo tutte le polemiche e io non le voglio. Quello che so è che mi hanno fregato una partita ma non ci voglio tornare sopra, facciamo finta che non sia successo. So che vincevamo 1-0, potevamo andare 2-0 e la partita è finita incredibilmente 2-1 per loro in virtù delle invasioni di campo e delle tante pressioni che ha avuto l’arbitro