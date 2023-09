Sabatini: «Le giocate di Luis Alberto sono da antologia del calcio». Le parole del dirigente sportivo ed ex giocatore sul Mago della Lazio

Walter Sabatini è tornato sulla vittoria della Lazio contro il Napoli nel corso del suo intervento ai microfoni di TvPlay. Le sue parole:

PAROLE– «Garcia è un ottimo allenatore e farà bene, non darei una tale importanza al risultato conto la Lazio deciso da alcune giocate formidabili di alcuni calciatori della Lazio. Le giocate di Luis Alberto sono da antologia del calcio. Amo questa Serie A, ci sono calciatori che fanno cose meravigliose come Candreva o Luis Alberto. Stanno riconciliando gli amanti del bello con il calcio. Lo spettacolo riguarda tanto la lotta scudetto quanto quella per la Champions ».