Sabatini: «Al derby Lazio-Roma di Coppa Italia ho pensato di morire…»

L’ex direttore della Roma, Walter Sabatini, ha svelato un retroscena riguardante il derby di Coppa Italia con la Lazio

In un’intervista rilasciata a ‘Il Foglio’, Walter Sabatini si è soffermato sul suo rapporto morboso con le sigarette: «Ho chiamato Sarri qualche giorno fa per dirgli di rallentare. Io non sono certo la persona giusta per farlo, ma per non fumare ho smesso anche di bere caffè. Durante le trattative di mercato fumavo tanto, per Nainggolan ho fumato più sigarette che per tutti gli altri: fino alle 5 del mattino fu lunga e fumosa. La sigaretta più dolorosa? È stata per il derby Lazio-Roma di Coppa Italia all’Olimpico, ho pensato di morire, se non avessi avuto le sigarette sarei morto realmente».