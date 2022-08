Rugani verso la permanenza alla Juve: nessun’offerta accontenta il club

Rugani verso la permanenza alla Juve. Il difensore, dopo esser accostato spesso alla Lazio, può rimanere in bianconero

Salvo colpi di scena, Daniele Rugani è pronto a confermare il suo “no grazie” al Galatasaray, unico club la cui offerta aveva invece convinto la Juve a cedere definitivamente il difensore.

A riferirlo è il Corriere dello Sport, che evidenzia ancora una volta la volontà del giocatore di rimanere in Italia dove, però, né Empoli né Verona né Sampdoria hanno convinto il club bianconero con le loro proposte. A questo punto lo scenario più plausibile è quello di una permanenza anche per la prossima stagione. Il giocatore è stato spesso accostato alla Lazio, per ultimo l’ipotetico scambio con Acerbi.