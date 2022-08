Rugani-Acerbi, proposto lo scambio: la risposta di Lotito

Nelle scorse ore alla Lazio è stato proposto uno scambio Rugani-Acerbi con la Juve: Lotito non si è fatto attendere

Acerbi ha confidato alla società la volontà di voler cambiare aria a fine stagione, ma nessun club si è fatto concretamente avanti per averlo.

Come riportato da Nicolò Schira, nelle scorse ore un agente avrebbe proposto uno scambio con la Juventus per portare Rugani da Sarri e Acerbi in bianconero. La risposta negativa di Lotito non si è fatta attendere: la Lazio è a posto in quel reparto.