Rovella a Sky: «Abbiamo avuto un calo, ma oggi recuperiamo giocatori importanti. Obiettivo? Vediamo...»

Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio, ha parlato così ai microfoni di Sky prima del match contro il Verona

PAROLE – «Abbiamo avuto un calo dal punto di vista dei risultati con assenze importanti. Oggi però abbiamo recuperato tanti giocatori, dobbiamo tornare sui nostri livelli. Obiettivo? Vediamo partita per partita, noi seguiamo il mister e continuiamo come abbiamo fatto fino a prima del derby. Riprendiamo il nostro cammino tornando a vincere. Verona? È una squadra difficile da affrontare come le altre, sarà una partita tosta e di grande intensità. Io sto benissimo, così come Guendouzi. Diamo il 100% per la Lazio».