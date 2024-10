Rovella Lazio, il centrocampista in TOP 10 in una particolare CLASSIFICA: ecco quale

Nicolò Rovella sempre più centrale per la Lazio di Baroni: il centrocampista è nella top 10 in una particolare statistica

Nicolò Rovella è diventato in fretta un elemento centrale della Lazio di Marco Baroni, costituendo con Guendouzi la linea mediana, incaricata di dare equilibrio al gioco molto offensivo dei biancocelesti.

In particolare Rovella è preziosissimo per il tecnico per quanto riguarda i recuperi palla: in questa statistica il centrocampista è il nono per numero di palloni recuperati in tutta la Serie A, il primo è Viti dell’Empoli e prossimo avversario dei biancocelesti.