Rovella titolare in Lazio Cagliari? Le ultime sul centrocampista

Rovella è stato fermo ai box nella sfida contro il Como, questa sera per Lazio Cagliari tornerà in campo dal primo minuto?

Nicolò Rovella è rimasto fermo ai box a causa di un affaticamento muscolare in Como-Lazio. Il classe 2001 torna a disposizione per la gara di questa sera contro il Cagliari. Il classe 2001, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, dovrebbe scendere in campo dal primo minuto. Baroni non sembrerebbe intenzionato a rinunciare al suo perno in mediana.

L’ex Monza è quindi il favorito per affiancare Guendouzi. Contro il Porto probabilmente, almeno uno dei due, riposerà per far spazio a Vecino, Castrovilli o Dele-Bashiru.