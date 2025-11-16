Rovella Lazio, rimandato il rientro del centrocampista biancoceleste? La pubalgia non migliora e Sarri potrebbe riaverlo solo dopo l’operazione!

Rovella Lazio, rimandato il rientro del centrocampista biancoceleste? Costretto all’intervento: stagione in salita, rientro possibile solo nel 2026

Dietrofront definitivo per Nicolò Rovella. La terapia conservativa scelta per provare a risolvere la pubalgia non ha dato gli effetti sperati: il centrocampista della Lazio doveva rientrare gradualmente in gruppo, ma negli ultimi giorni il dolore è tornato a tormentarlo, rendendo ormai inevitabile la soluzione chirurgica.

Rovella aveva rifiutato l’ipotesi dell’intervento dopo essersi fermato nel derby contro la Roma a fine settembre, convinto di poter recuperare senza passare dalla sala operatoria. Negli ultimi giorni, però, il miglioramento si è interrotto bruscamente. Il centrocampista sperava addirittura di tornare tra i convocati per la gara contro il Lecce, ma lo scenario è completamente cambiato.

Verso l’operazione: tempi lunghi e rientro nel 2026

In attesa della comunicazione ufficiale della Lazio, secondo Gianluca Di Marzio tutto lascia pensare che Rovella si sottoporrà all’intervento nei prossimi giorni. Una volta operato, dovrà osservare un mese e mezzo di riposo, seguito da una fase di riabilitazione necessaria per rientrare in condizione.

Il percorso sarà simile a quello affrontato da Mattia Zaccagni lo scorso giugno, operato per lo stesso problema e poi rientrato gradualmente in gruppo. Ma per Rovella, i tempi si prospettano ancora più lunghi: il suo ritorno potrebbe essere possibile solo nel 2026, una pessima notizia per Maurizio Sarri, che perde così uno dei giocatori più importanti per equilibrio e costruzione del gioco.

Un’altra battuta d’arresto pesantissima per la Lazio, che dovrà affrontare la seconda parte di stagione senza quello che doveva essere il suo regista titolare.

