 Castellanos Lazio, Sarri attende il suo rientro in gruppo
Castellanos Lazio, Sarri attende il rientro in gruppo del centravanti argentino: nuovi esami decisivi. La situazione dell'attaccante

Dia Lazio, oggi è il compleanno del calciatore biancoceleste: gli auguri della società all'attaccante

Infortuni Lazio, la mossa di Lotito per scacciare la maledizione! Il presediente biancoceleste chiama un sacerdote a Formello

Isaksen, l'attaccante della Lazio salva la Danimarca nella gara di qualificazione al Mondiale. Rete nel finale per il pareggio contro la Bielorussia

Lazio Lecce, non solo Castellanos. Maurizio Sarri pronto a riaccogliere in squadra anche un altro giocatore! Le novità in vista del match di campionato

3 ore ago

castellanos
Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Valentin Castellanos

Castellanos Lazio, Sarri attende il rientro in gruppo del centravanti argentino: nuovi esami decisivi. La situazione dell’attaccante

Maurizio Sarri attende il rientro di Taty Castellanos, una delle pedine più importanti del suo reparto offensivo. Il centravanti argentino si era fermato durante la precedente sosta per le Nazionali, riportando una lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra, uno stop che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il rientro in gruppo di Castellanos sarebbe ormai vicino, così come quello di Nuno Tavares, esterno portoghese anche lui ai box per problemi fisici. Tuttavia, sarà necessario attendere l’esito dei nuovi esami strumentali, fondamentali per certificare il pieno recupero dell’attaccante e autorizzarne il ritorno a disposizione.

Pedine decisive per il nuovo ciclo di gare

In vista della sfida contro il Lecce, in programma il 23 novembre, Sarri potrebbe finalmente ritrovare elementi fondamentali per il suo scacchiere. L’eventuale ritorno di Castellanos, attaccante prezioso per caratteristiche e duttilità, rappresenterebbe un passo importante verso la normalizzazione dell’organico dopo settimane complesse segnate da numerosi infortuni.

Anche Tavares, grazie alla sua spinta sulla fascia e alla capacità di coprire più ruoli, sarebbe un recupero strategico per la manovra biancoceleste.

La Lazio attende dunque l’esito degli accertamenti, con Sarri pronto a riabbracciare due giocatori chiave che potrebbero cambiare il volto della squadra nella ripresa del campionato.

