Castellanos Lazio, Sarri attende il rientro in gruppo del centravanti argentino: nuovi esami decisivi. La situazione dell’attaccante
Maurizio Sarri attende il rientro di Taty Castellanos, una delle pedine più importanti del suo reparto offensivo. Il centravanti argentino si era fermato durante la precedente sosta per le Nazionali, riportando una lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra, uno stop che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane.
Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il rientro in gruppo di Castellanos sarebbe ormai vicino, così come quello di Nuno Tavares, esterno portoghese anche lui ai box per problemi fisici. Tuttavia, sarà necessario attendere l’esito dei nuovi esami strumentali, fondamentali per certificare il pieno recupero dell’attaccante e autorizzarne il ritorno a disposizione.
Pedine decisive per il nuovo ciclo di gare
In vista della sfida contro il Lecce, in programma il 23 novembre, Sarri potrebbe finalmente ritrovare elementi fondamentali per il suo scacchiere. L’eventuale ritorno di Castellanos, attaccante prezioso per caratteristiche e duttilità, rappresenterebbe un passo importante verso la normalizzazione dell’organico dopo settimane complesse segnate da numerosi infortuni.
Anche Tavares, grazie alla sua spinta sulla fascia e alla capacità di coprire più ruoli, sarebbe un recupero strategico per la manovra biancoceleste.
La Lazio attende dunque l’esito degli accertamenti, con Sarri pronto a riabbracciare due giocatori chiave che potrebbero cambiare il volto della squadra nella ripresa del campionato.
