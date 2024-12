Rovella Lazio, prima l’eurogol e poi la delusione: le pagelle dei quotidiani

Rovella Lazio, il centrocampista biancoceleste protagonista prima in positivo e poi in negativo nella partita contro il Parma

Nicolò Rovella protagonista prima in positivo e poi, improvvisamente, in negativo nella partita contro il Parma. Di seguito le pagelle dei quotidiani per il centrocampista della Lazio:

MESSAGGERO – «4,5, apre la partita con un gol straordinario che l’accoppiata Paterna (Var) e Zufferli (arbitro) annullano cercando un lieve contatto tra il centrocampista e due giocatori del Parma. Probabilmente in tilt per la delusione, due minuti dopo commette il grave errore che provoca l’1-0 di Man. Non si aspettava che Provedel lo chiamasse in causa».

CORRIERE DELLO SPORT – «4,5, il golazo iniziale, quella corsa verso i laziali. Un sogno bellissimo il primo gol con la Lazio, interrotto all’improvviso. Da lì lo shock dell’assist a Man, il giallo che gli farà saltare Napoli».