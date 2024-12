Rovella, la delusione dopo il pari: «Con un po' più di attenzione... i nostri tifosi sono fantastici, ci hanno sempre sostenuto»

Le parole di Nicolò Rovella dopo il pareggio della Lazio contro l’Atalanta: «C’è un po’ di delusione per il risultato, con un po’ di attenzione….»

Il pari di ieri in Lazio Atalanta lascia una nota amara in casa biancoceleste, vista l’ottima prova nel primo tempo della squadra di Baroni che alla fine però ha pagato la fatica e il ritorno di fiamma dei bergamaschi. Ecco come ha commentato il pareggio Nicolò Rovella a DAZN a fine partita.

PAROLE – «Abbiamo più delusione per non averla vinta, è stata una partita tra due grandi squadre, con un po’ più di attenzione potevamo prendere tre punti. Nella parte finale del match ci siamo abbassati, abbiamo fatto un grande primo tempo, abbiamo speso tanto ed era inevitabile. Ora c’è una settimana importante e le energie vanno per questa settimana. I tifosi? La nostra gente è fantastica, ci hanno sempre sostenuto quando vinciamo e quando perdiamo. L’Olimpico ci dà qualcosa in più, credo che si veda ed è spettacolare. Sicuramente ho chiuso l’anno in crescendo, ma anche la Lazio. Siamo all’inizio di un percorso che sarà sempre migliore. Il derby? Sarà una settimana particolare, speciale e stiamo già pensando alla partita. I tifosi e l’atmosfera faranno capire l’importanza di questo match, saremo tutti pronti».