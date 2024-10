Rovella Lazio, il centrocampista out dai convocati per il Como! Il motivo della sua assenza

Rovella Lazio costretta a fare a meno del suo titolarissimo a centrocampo. L’ex Monza è out dai convocati il motivo

La Lazio tramite il proprio sito ufficiale ha diramato la lista dei convocati per il Como, match che andrà in scena questa sera al Sinigaglia. Assente Nicolò Rovella, come era già stato anticipato nella giornata di ieri.

Il centrocampista resterà fermo ai box a causa di un problema muscolare. L’obiettivo per il classe 2001 è quello di essere regolarmente in campo lunedì 4 novembre alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico contro il Cagliari.