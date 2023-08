Rovella-Lazio: i due motivi per cui ha preferito i biancocelesti alla Juventus. Si spiega così la scelta del centrocampista

L’edizione romana del Corriere della Sera quest’oggi svela le motivazione che hanno spinto Nicolò Rovella a dare il suo via libera alla cessione dalla Juve al calciomercato Lazio.

Sarebbe stato proprio il centrocampista ex Monza a spingere per la destinazione biancoceleste perché convinto di trovare più spazio con Sarri e per puntare alla Nazionale.