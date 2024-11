Rovella a LSC: «Dovevamo essere più lucidi. A livello mentale non cambia niente, ecco perché»

Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio, ha parlato così del pareggio in Europa League contro il Ludogorets

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel nel post-partita di Lazio-Ludogorets, Nicolò Rovella ha parlato così del match di Europa League appena terminato:

PAROLE – «Dal campo sembrava rigore. Oggi oltre al rigore dovevamo essere più lucidi, difficile quando una squadra si chiude in area di rigore portarsi in vantaggio. Era difficile da imbucare. È importante quando non riesci a fare gol, non prenderlo. Siamo stati bravi almeno in questo. Resta l’amaro in bocca per non aver segnato. Se cambia qualcosa a livello mentale? Non cambia niente, solo un piccolo intoppo ma nulla di che. Dobbiamo continuare con la nostra mentalità. Abbiamo fatto anche abbastanza bene oggi. Anzi, questo ci dà anche più carica per la sfida col Parma».