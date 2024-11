Spalletti sulla convocazione di Rovella: «Per quello che sta facendo se l’è meritata»

Le parole di Luciano Spalletti, ct dell’Italia, sulla decisione di convocare in nazionale Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio

Nel corso della conferenza stampa di presentazione dei prossimi impegni di Nations League Luciano Spalletti ha parlato della decisione di convocare il centrocampista della Lazio Nicolò Rovella. Di seguito le sue parole.

ROVELLA – «Siamo tranquilli. Ora vengono due calciatori a fare i mediani: Rovella e Locatelli. Stanno facendo benissimo entrambi. Locatelli non l’ho portato in precedenza perchè non gli vedevo fare alcune cose, ora l’ho visto e lo porto. Rovella per quanto sta facendo ha meritato la convocazione. Facciamoli giocare con fiducia».