Rovella, Baroni lo carica in conferenza: «Forte mentalmente e tecnicamente»

Rovella, Baroni nella conferenza stampa di presentazione di Lazio-Napoli, gara degli ottavi di Coppa Italia, ha parlato del centrocampista biancoceleste

Marco Baroni, nella conferenza stampa di presentazione di Lazio-Napoli, gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, il tecnico biancoceleste ha parlato di Nicolò Rovella, protagonista nel bene e nel male dell’ultima sfida di Serie A.

ROVELLA – «Lui è stato emotivamente coinvolto, ma il gol arriverà. Nicolò è forte mentalmente, tecnicamente, nella corsa. Un giocatore acceso, è vivo. Poi non ha sbagliato solo lui. Per primo io. Si può far meglio tutti, nella prossima palla si rigiocherà meglio».