Rottura Mertens-Napoli? Arriva la smentita dell’entourage del belga

Rottura nell’aria tra Dries Mertens e il Napoli? Arriva la smentita dell’entourage del giocatore belga

È vero che Dries Mertens chiede 4 milioni di euro a stagione per rinnovare con il Napoli? La notizia ha iniziato a circolare in mattinata, preannunciando una rottura imminente tra il belga e il club azzurro. Poco fa l’entourage dell’attaccante ha chiarito la vicenda tramite Gazzetta.it.

«Da parte sua l’entourage del giocatore assicura che non sono quelle le cifre in discussione. In realtà il cannoniere avrebbe richiesto di spalmare in due anni la clausola scritta di rinnovo automatico in vigore nell’attuale contratto. Cioè 5 milioni netti, che diventano circa 2,5 per anno».