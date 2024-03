Rongier Lazio, la pista può decollare! Fedelissimo di Tudor, c’è il retroscena che fa sognare i tifosi

Rongier-Lazio, il centrocampista del Marsiglia e fedelissimo di Tudor può sbarcare a giugno nella Capitale: il retroscena

Nonostante un finale di stagione tutto da vivere tra campionato e Coppa Italia, il calciomercato Lazio, seguendo le indicazioni del nuovo tecnico Tudor, sta già studiando alcune delle mosse da effettuare in estate.

Tra i desiderata del tecnico croato, come riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbe anche Valentin Rongier, centrocampista del Marsiglia in scadenza nel 2026 e fedelissimo dell’ex Verona. A tal proposito è spuntato anche un retroscena: Rongier, che nel club francese formava una coppia da urlo con Guendouzi, aveva preso male il cambio in panchina Sampaoli-Tudor prima di diventare il faro del nuovo allenatore biancoceleste. La pista è da monitorare.