Romulo: «Tornerei volentieri alla Lazio, ho parlato con Lotito» Le parole dell’ex biancoceleste

In un’intervista rilasciata a Radio Serie A, l’ex Lazio, Romulo, ha parlato del suo futuro da allenatore.

LE PAROLE- «Sto studiando tantissimo per diventare allenatore, ho fatto diversi corsi, è una nuova fase della mia vita. Ho fatto il patentino in Italia quando giocavo, l’Uefa B, e qui in Brasile ho appena finito il patentino CBF, iniziando anche quello dell’AFA in Argentina. Voglio arrivare preparato e devo studiare tantissimo. Voglio tornare in Italia per iniziare ad allenare, magari una Primavera: ho già parlato con il figlio di Claudio Lotito, Enrico, per un ruolo del genere. Tornerei volentieri alla squadra che mi ha dato tanto. Anche se non c’è nulla di confermato, le prime conversazioni sono già iniziate»

IMMOBILE- «E’ impensabile che venga criticato. Ha fatto la storia della Lazio, è stato capocannoniere quasi ogni anno, è capitano e non si è mai comportato male. È un esempio per i ragazzi, non solo come amico ma anche come calciatore: è una punta fortissima, quasi tutte le big lo vorrebbero. Fortunatamente è alla Lazio: io sono rimasto tifoso. Può capitare di avere momenti brutti in carriera, ma lui è una delle punte più forti: è impensabile criticarlo»