Romondini ne è certo: «La Lazio è nettamente favorita con il Plzen ma è chiaro che la squadra deve fare questa cosa»

Ai microfoni di TMW ha parlato il tecnico Fabrizio Romondini, il quale si esprime riguardo il sorteggio di questo pomeriggio che vedrà contrapporsi la Lazio con il Viktoria Plzen invece del temutissimo derby con la Roma. Ecco cos ha detto

PAROLE – Per la Lazio credo che sia superiore al Plzen, ma sono sempre partite delicate dove serve molta esperienza. La Roma deve prima guardare se stessa. Ieri ha vinto la partita ma ci sono grosse riflessioni da fare su tanti elementi. Deve migliorare tanto. Roma favorita in EL? La Roma ha giocatori importanti, che non stanno dimostrando in alcuni casi il loro valore