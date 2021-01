Romero: «Tre tamponi negativi, sto bene ma attendo ok per giocare»

Romero dell’Atalanta sta bene, questa mattina la decisione

«Ci tengo ad avvisare tutti che sto bene e che in questo momento mi trovo in isolamento domicialiare. Ieri il mio tampone é risultato positivo e subito dopo la notizia ho svolto altri tre test che sono risultati negativi questa volta. Non posso far altro che aspettare che mi diano l’autorizzazione per poter tornare ad allenarmi con i miei compagni».

Con queste parole il difensore della Dea, Cristian Romero attraverso il proprio profilo Instagram, ha così voluto rassicurare il popolo nerazzurro.