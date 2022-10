Romero: «Oggi serve la gara perfetta. Ringrazio Sarri per...»

Prima del match tra Lazio e Atalanta, è Luka Romero a parlare della sfida del Gewiss Stadium per i microfoni della radio ufficiale e DAZN

Luka Romero:

PAROLE– «Ci aspetta una partita importante e difficile, dovremo essere perfetti per vincere oggi. Ringrazio Sarri per avermi paragonato in futuro a Pedro, che è una leggenda. Voglio migliorare, mi alleno ogni giorno per quello. Spero di avere presto delle opportunità per dimostrare di essere pronto. Siamo cresciuti molto sotto ogni aspetto rispetto allo scorso anno ed in campo si vede».



«Tutti i giocatori vogliono giocare, mi sento male e aspetto di avere una possibilità. Cosa cambia senza Ciro? E’ una pietra miliare in questa squadra ma abbiamo giocatori che possono sostituirlo bene. Dobbiamo vincere».