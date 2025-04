Romagnoli a Sky: «Dobbiamo migliorare gli approcci ai match non si possono fare errori del genere se si vuole andare in Champions»

Romagnoli, il difensore biancoceleste esterna la sua rabbia per il pari di questa sera che rallenta la corsa delle aquile per la Champions

Ai microfoni di Sky alla fine della partita della Lazio con il Parma, ha parlato Alessio Romagnoli il quale esterna la sua rabbia per il pari contro gli emiliani. Ecco cos ha detto il biancoceleste

PAROLE – Resta che dobbiamo approcciare meglio, non possiamo permetterci certi errori. Il fenomeno, ce l’ha aggiustata lui però cazzo dobbiamo fare meglio se vogliamo arrivare in Champions. Se può andar bene anche l’Europa League? No no, Vogliamo andare in champions