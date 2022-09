Romagnoli l’insostituibile di Sarri: col Verona tocca ancora a lui

Alessio Romagnoli è diventato in poco tempo il leader della difesa della Lazio: l’ex Milan sarà titolare anche domani col Verona

Alessio Romagnoli in un mese si cucito addosso la difesa della Lazio. Come riferisce Il Messaggero oggi in edicola, l’ex difensore del Milan è il vero e proprio leader della retroguardia di Sarri.

Il numero 13 legge bene le situazioni di gioco, guida la linea ed è preciso e puntuale in marcatura. Aldilà delle previsioni della vigilia, Sarri col Feyenoord lo ha riproposto titolare e lo farà anche domani contro il Verona, probabilmente in coppia con Gila che insidia Patric. Il tecnico toscano è pronto a concedergli un turno di riposo nel prossimo impegno di Europa League. Domani Alessio sarà chiamato agli straordinari.