Romagnoli, un gol nel giorno di Tommaso Maestrelli

Ieri è arrivato il primo gol di Romagnoli con la maglia della Lazio. E il difensore non ha segnato in una partita come tutte le altre.

Infatti, come sottolineato del Corriere dello Sport, il difensore ha trovato la sua prima giorno in biancoceleste nel giorno in cui si è ricordato e omaggiato Tommaso Maestrelli. Da laziale a laziale: l’ex Milan si è preso la sua prima soddisfazione. E quella corsa sotto la Nord è l’immagine più bella.