Romagnoli Lazio, il futuro del difensore regna nell’incertezza: previsto un incontro tra Fabiani e l’entuorage del giocatore, i dettagli

Romagnoli Lazio è ancora tutto da definire. Il difensore biancoceleste deve ancora capire cosa ne sarà del suo futuro

In casa Lazio c’è ancora un lumicino di speranza per quel che riguarda la qualificazione in Champions, perchè finchè la matematica non condannerà la squadra di Baroni è giusto continuare a credere nel quarto posto.

Dalle parti di Formello però ci sono anche altre questioni da risolvere e alcune di queste sono legate al futuro dei giocatori biancocelesti. Uno su tutti è quello di Alessio Romagnoli, che come riportato dal Corriere dello Sport sta ancora capendo se resterà a Roma o se, invece, dovrà iniziare una nuova avventura altrove. Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra Fabiani e gli agenti del giocatore, dove si deciderà definitivamente.