Romagnoli Lazio, oggi gli esami all’adduttore: a rischio contro il Milan?

Romagnoli Lazio, ci sarà contro il Milan? Oggi gli esami per il problema all’adduttore: filtra ottimismo, ma bisogna aspettare

Attesi per oggi gli esami di Alessio Romagnoli: il difensore della Lazio è uscito malconcio dalla sfida di Coppa Italia con dei problemi all’adduttore.

Come riportato dal Messaggero è possibile che si tratti solo di una contrattura: in caso di conferma dopo gli esami medici il difensore si candida ad una maglia da titolare con la sua ex squadra, se l’esito sarà più critico al suo posto contro il Milan giocherà Gigot.