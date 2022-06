Romagnoli Lazio, Coda: «Alessio è fortissimo, al Milan ha fatto bene»

L’ex difensore italiano Andrea Coda ha parlato del possibile approdo alla Lazio di Romagnoli

Andrea Coda, ex difensore italiano che ha vestito tra le altre le maglie di Sampdoria e Udinese, in una intervista a Tuttomercatoweb.com ha parlato del possibile approdo alla Lazio di Alessio Romagnoli.

LE PAROLE – «Romagnoli-Lazio? Per me Alessio è fortissimo, negli anni scorsi ha giocato in un Milan che era in costruzione ed è stato il capitano. Già alla Samp era molto forte, ovvio che al Milan hai altre responsabilità ma per me ha fatto bene».