Romagnoli, gioia a metà: alla Lazio non basta il suo gol, ora il quarto posto è più distante. La situazione

C’è un pò di rammarico in casa Lazio dopo il pari maturato contro la Roma, che ora complica la scalata al quarto posto

In casa Lazio c’è del rammarico dopo il pareggio maturato nel derby contro la Roma, che sicuramente, sorride di più ai giallorossi, soprattutto in virtù delle occasioni create. La squadra di Baroni ha dovuto scontrarsi con l’ennesima prestazione superlativa di Svilar e alla fine, la rete di Romagnoli non è bastata per portare a casa i 3 punti.

Il gol di Soulè è stata infatti la beffa definitiva per i biancocelesti, che come analizzato anche dal Corriere dello Sport, vedono allontanarsi il quarto posto, ora distante 3 punti. Sia chiaro, non che i giochi siano chiusi, anzi, ma vincere avrebbe dato un fortissimo segnale alle antagoniste, oltre a tagliare fuori dalla corsa la Roma di Ranieri.