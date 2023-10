Romagnoli a Mediaset: «Con il Celtic vittoria sofferta. Ora in campionato dobbiamo…»

Ai margini della sfida di Champions League contro il Celtic Romagnoli è intervenuto per commentare la vittoria della Lazio

Dopo il trionfo della Lazio contro il Celtic Alessio Romagnoli è intervenuto ai microfoni di Mediaset per commentare la prestazione propria e dei compagni, con uno sguardo verso il campionato.

CELTIC-LAZIO – «Sapevamo che fosse una partita difficile, ma ci tenevamo a vincere per fare un bel passo avanti nel girone. Sappiamo che in campionato non siamo partiti col piede giusto ma dobbiamo tornare ai nostri livelli».

PRESTAZIONE – «In ogni partita si soffre, è normale, loro erano molto veloci, tecnici, ma anche siamo una squadra forte e dobbiamo ritrovare quello che avevamo l’anno scorso. Abbiamo tutto il tempo e la voglia di mettere a posto le cose».

CAMPIONATO – «Torniamo a roma con la consapevolezza di aver fatto un grande risultato e di avere tante qualità. Ora manca solo di metterle nel campionato».