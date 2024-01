Lazio, Alessio Romagnoli ringrazia per gli auguri: il saluto del difensore ai tifosi biancocelesti

La Lazio non smette di festeggiare. Prima sono arrivati i 124 anni da celebrare, poi il compleanno di Sarri, poi la vittoria nel derby con la Roma, e adesso compie gli anni anche Alessio Romagnoli.

🥳 Il nostro festeggiato ha un messaggio per voi! pic.twitter.com/qhugDgFf24 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 12, 2024

Il leader della difesa della squadra biancoceleste ci ha tenuto a registrare un video per salutare tutti i tifosi laziali che gli hanno dedicato un pensiero in questo 12 gennaio per lui così speciale.