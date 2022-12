Romagnoli e Casale, la Lazio ha la sua difesa made in Italy

La Lazio ha la sua nuova difesa ed è tutta made in Italy: ecco i numeri di Romagnoli e Casale, intoccabili per Sarri

Il punto di forza della Lazio di questa stagione è senza dubbio la difesa. Grazie al lavoro di mister Sarri, la Lazio ha incassato 11 gol in 15 gare di campionato. Dal 16 ottobre scorso contro l’Udinese, il tecnico ha schierato Romagnoli–Casale e in campionato non li ha più cambiati. Ed ecco che la coppia difensiva ha mantenuto la media di 2 partite su 3 senza subire reti.

Con sole 6 apparizioni in coppia, l’affinità non può che migliorar. E d’altronde, avendo solo 24 anni uno (Casale) e 27 l’altro (Romagnoli), potrebbero formare la difesa centrale per le prossime stagioni. La squadra capitolina non è abituata ad avere a lungo termine una coppia di italiani a proteggere la propria porta, gli ultimi a giocare con continuità erano stati Biava e Stendardo. Insomma, il chiaro segnale di due acquisti azzeccati.