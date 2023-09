Romagnoli aspetta la chiamata di Lotito: gli aveva fatto quella promessa legata al rinnovo del suo contratto

Dopo la recente convocazione in Nazionale, Alessio Romagnoli e Nicolò Casale aspettano delle news direttamente dalla Lazio per quanto riguarda i loro contratti.

Come riportato dal Corriere dello Sport, nel caso dell’ex Milan, si tratterebbe di una richiesta legata all’ingaggio, visto che Lotito aveva promesso un ritocco delle cifre in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Chiamata che ancora non è arrivata.