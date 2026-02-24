Romagnoli Al Sadd, è tutto rimandato a questa estate: la volontà del difensore

Romagnoli Al Sadd, il centrale della Lazio è rimasto in Italia data la situazione venutasi a creare con il presidente Lotito. A giugno le cose cambieranno

Il futuro di Alessio Romagnoli sembra essere sempre più lontano dalla capitale. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, lo scorso gennaio il giocatore aveva già dato il proprio assenso al trasferimento all’Al Sadd, club qatariota guidato da Roberto Mancini.

L’operazione, però, si è arenata sul più bello. Un comunicato ufficiale della società e una richiesta del presidente Claudio Lotito di rinunciare a 3 mensilità avrebbero fatto saltare l’accordo nelle ultime ore della sessione invernale. Un epilogo inatteso che ha costretto il difensore a rimanere nella Capitale, ma solo temporaneamente.

Romagnoli Lazio, promessa al Qatar e addio rinviato a giugno

Romagnoli avrebbe mantenuto un’intesa di massima con il club qatariota, con l’idea di lasciare Roma a giugno. Questa volta l’addio potrebbe concretizzarsi davvero, senza ulteriori colpi di scena.

Il centrale ex Milan sarebbe dunque pronto a chiudere la propria esperienza in biancoceleste dopo una stagione complicata sotto diversi aspetti.

Romagnoli Lazio, rischio rivoluzione totale in difesa

L’eventuale partenza di Romagnoli aprirebbe scenari delicati per la Lazio. Il club rischia infatti di perdere entrambi i difensori titolari (scadenza Gila 2027 n.d.r.), ritrovandosi costretto a rifondare completamente il reparto arretrato in vista della prossima stagione.

Una situazione che imporrebbe scelte rapide e mirate sul mercato, soprattutto per garantire solidità a una squadra che già in questa annata ha mostrato diverse fragilità difensive. La dirigenza sarà chiamata a pianificare con attenzione, considerando anche l’impatto economico di un’eventuale cessione e la necessità di individuare profili pronti e affidabili.

Il caso Romagnoli resta dunque uno dei temi più caldi in casa Lazio: l’estate si avvicina e il rischio di una vera rivoluzione difensiva è tutt’altro che remoto.

