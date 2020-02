Roma, Verdone: «Giallorossi bipolari. Scudetto alla Lazio? Non scappo ma…»

Roma, Carlo Verdone si è espresso sulla squadra di Fonseca e la possibilità di scudetto biancoceleste durante la presentazione del nuovo film

Carlo Verdone, noto tifoso della Roma, ha parlato del rendimento della squadra di Fonseca e sul momento giallorosso durante la presentazione del suo nuovo film. Ecco cos’ha detto in merito:

«La Roma ora è una gran preoccupazione perché adesso è molto bipolare. Con la Lazio fa una gara eroica e poi si affloscia con squadre più o meno battibili. Purtroppo non c’è una presidenza: non sappiamo chi ha in mano la Roma e questo si riflette sullo spogliatoio. Il presidente deve scendere negli spogliatoi, deve incoraggiare ma si deve anche arrabbiare. Non c’è nessuno, siamo solo noi tifosi che vediamo queste partite e questi saliscendi. Ci siamo un po’ rotti le scatole. Vediamo se viene questo Friedkin però ancora non sappiamo niente. Se vince lo scudetto la Lazio cosa faccio? Non scappo da Roma però… mamma mia».