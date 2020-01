Roma, Totti: «Ho ringraziato tanto Mihajlovic. Ecco perchè…»

Francesco Totti è tornato a parlare del suo esordio in Serie A, sotto la guida di Boskov, su suggerimento di Mihajlovic

Francesco Totti, intervistato da Diletta Leotta, è tornato a parlare della sua carriera di calciatore e lo ha fatto partendo dagli inizi: dall’esordio. Il battesimo con la Serie A, per l’ex numero 10, ha un curioso retroscena che vede protagonista l’allora compagno di spogliatoio Sinisa Mihajlovic, poi diventato colonna della storia della Lazio. Il racconto:

«Sinisa ha fatto sì che potessi fare questo esordio, perché lui aveva un bellissimo rapporto con Boskov. È stata un’iniziativa sua e fortunatamente il mister l’ha ascoltato. Gli ho detto ‘grazie’ in tante occasioni, abbiamo ancora un grandissimo rapporto e sicuramente in questo momento delicato, conoscendo il personaggio e l’uomo, so che riuscirà a vincere anche questa partita».