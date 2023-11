Roma, stop per due titolari di Mourinho: la situazione in casa giallorossa in vista del derby con la Lazio di domenica

Come riportano i canali ufficiali della società giallorossa, la Roma questa mattina è scesa in campo a Trigoria per la sessione di rifinitura in vista della partita di domani contro lo Slavia Praga.

La squadra giallorossa, che domenica affronterà la Lazio nel derby della Capitale, ha visto il rientro in gruppo di Leonardo Spinazzola. A destare preoccupazione, oltre a Smalling, sono le condizioni di Lorenzo Pellegrini e Nicola Zalewski. Entrambi, infatti, erano assenti nell’allenamento di oggi e difficilmente saranno convocati per la partita di domani. Staremo a vedere se ci saranno novità a riguardo.