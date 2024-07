Roma, Ryan: «Non vedo l’ora di godermi lo stadio e i tifosi. Il derby? La vittoria contro la Lazio per…». Le parole del giocatore

La Roma ha annunciato l’acquisto del portiere Mathew Ryan. L’australiano si è presentato ai canali ufficiali del club giallorosso parlando anche del derby con la Lazio. Queste le sue parole.

PAROLE– «Il derby? Quella partita può aiutarmi a partire con il piede giusto e mi riferisco ovviamente alla vittoria contro la Lazio per 2-1 in Conference League. Non vedo l’ora di godermi lo stadio e i tifosi della Roma. Ho sentito spesso parlare dell’atmosfera incredibile che si respira e ho voglia di viverla presto in prima persona ».