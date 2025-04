Roma, Rossella Sensi: «Allo stadio, durante l’ultima partita, fui pesantemente insultata». Le parole della figlia dello storico presidente giallorosso

Le parole di Rosella Sensi rilasciate al Corriere dello Sport.

PAROLE– «Quando mio padre si è ammalato ho assunto io la presidenza della Roma, il 28 agosto del 2008, ma dal 2000 figuravo come amministratore delegato. Angoscia, senso di responsabilità, paura di sbagliare, questo ho provato”. E ancora sulla conclusione del ciclo ai vertici del club: “Ho lasciato il 28 giugno 2011 e per chiarire le modalità dell’uscita, per raccontare la verità servirebbero due o tre interviste. Qualcuno ha avuto interesse a metterci contro la piazza… Quello era tuttavia il mio tempo, non volevo essere l’agnello sacrificale. Allo stadio, durante l’ultima partita, fui pesantemente insultata, si chiuse malissimo »