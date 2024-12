Roma, la delusione di Ranieri: «Nel secondo tempo il Como aveva più voglia di vincere e non cerco nessun alibi»

Roma, il tecnico giallorosso commenta e analizza a caldo la sconfitta di questa sera al Sinigaglia contro il Como di Fabregas

Ai microfoni di Dazn al termine della partita persa dalla sua Roma con il Como, che rallenta la corsa dei giallorossi, Ranieri deluso commenta a caldo il match rilasciando queste considerazioni

ROMA A DUE FACCE – Credo che sia stato merito del Como che ha avuto fame e voglia di vincere. Loro si sono messi a 5 dietro e lo hanno fatto bene. Dicevo ai miei che era cambiata la partita e abbiamo sbagliato alcune cose. Loro arrivavano sempre prima. Mi è dispiaciuto che il gol è nato da un azione nata da un attaccante loro contro un centrocampista nostro

GIUDIZIO SULLA PRESTAZIONE – Si nel primo tempo. Non posso dire che non ce l’hanno messa tutta ma il Como ha meritato. Noi non abbiamo capito la partita e non abbiamo assecondato la direzione arbitrale

SI ASPETTAVA QUALCOSA DA CHI E’ ENTRATO – L’atteggiamento c’è stato. Quando c’è da battagliare c’è da tirare fuori la sciabola e lasciare il fioretto. Il Como ha dato il 100%, anche noi ma non è stato sufficiente

DYBALA – Sicuramente va trovata unione. Logico che quando giocano Dybala, El Shaarawy e Saelemaekers c’è più fluidità. Dovbyk da quando ci sono io non è mai stato bene, lasciamolo crescere ci darà soddisfazioni

MESE DI DICEMBRE – Alcune positive e altre meno. Proseguiamo per portare una Roma sempre più in alto