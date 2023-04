Roma-Milan, termina in parità la sfida per un posto in Champions con l’inglese e il belga che la decidono nei minuti finali

Termina in parità la sfida per un posto in Champions tra la Roma e il Milan, con le due squadre che non smuovono la classifica e salgono a 57 punti. A decidere la partita sono stati i due gol finali di Abraham e Saelemakers.