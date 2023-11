Roma-Lecce, formazioni ufficiali: spunta un indizio verso il derby con la Lazio

Diramate le formazioni ufficiali di Roma-Lecce, tra gli undici di Mourinho spunta un indizio interessante in previsione del derby con la Lazio

Tutto pronto per il match di Serie A tra Roma e Lecce. Tra un’ora esatta le due squadre scenderanno in campo e per i giallorossi sarà l’ultimo incontro prima del derby con la Lazio. Attenzione a tal proposito delle formazioni ufficiali.

A differenza di quanto immaginato Paulo Dybala non partirà dalla panchina per riposarsi proprio in previsione della sfida con i biancocelesti. Schierati anche Romelu Lukaku ed El Shaarawy. Mentre sempre per quanto concerne il reparto offensivo riposano Belotti e Azmoun.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Bove, Cristante, Aouar, El Shaarawy; Dybala, Lukaku.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Banda.