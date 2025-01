Roma-Lazio, dove vedere il match di campionato in tv e streaming

Roma-Lazio, a pochi giorni dalla stracittadina capitolina ecco dove poter seguire il match in tv e streaming

Archiviato il pari contro l’Atalanta che ha chiuso il 2024 per la Lazio, i biancocelesti iniziano il nuovo anno col botto visto che domenica sera dovranno vedersela con la Roma per la stracittadina capitolina. Il match inizierà alle 20.45 e sarà trasmesso su Dazn in esclusiva ma non perdetevi la consueta cronaca testuale di Lazionews24!