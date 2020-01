Roma Lazio, sui social la società scalda gli animi

A poche ore dall’inizio del 172° derby tra Roma e Lazio, la società biancoceleste scalda gli animi sui social

C’è chi si è svegliato presto questa mattina e chi invece non ha proprio dormito. Chi non vuole aprire l’argomento e chi sta facendo scorpacciate di vecchi video. Chi mangia per il nervoso e chi invece non vuole toccare cibo. Questo è Roma contro Lazio, il derby della Capitale.

Una partita fuori dal comune, non può che essere attesa nei modi più fuori dal comune. Per aumentare il carico di adrenalina, la società biancoceleste ha voluto ricordare tramite i social che oggi è il giorno X. Fra poche ore le due squadre scenderanno in campo e tutto scorrerà velocemente, nel mentre godiamoci gli attimi che precedono la gara più importante della stagione.

🙌 M A T C H D A Y 🙌 Un altro derby. L’attesa è finita.#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/KYdkL5TnQ8 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 26, 2020