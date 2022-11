Roma Lazio, Zaccagni ricorda l’appuntamento – FOTO

Zaccagni, attraverso i suoi canali social, ha voluto ricordare l’appuntamento con Roma-Lazio, in programma domani alle 18

Per l’esterno dei biancocelesti si tratterà del debutto in una stracittadina, visto che lo scorso aveva saltato la gara d’andata per infortunio e quella di ritorno per squalifica. Insomma,, una prima volta di quelle che pesano davvero.